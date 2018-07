Dion tatay na

Hindi na tinago ni Dion Ignacio na isa na siyang daddy. Nag-one year old na last month ang kanyang baby girl na si Dylann Jailee. Anak ito ni Dion sa kanyang longtime non-showbiz girlfriend.

Sey pa ni Dion na gusto raw niyang ma­ging proud daddy sa kanyang anak kaya wala na raw siyang makitang rason para itago pa niya ito.

“32 years old na ako, ‘di ba? Okey na ‘yon. Hindi na tayo bata tulad noon na may inaalagaan na image.

“Atsaka gusto ko na ring ipagmalaki ang baby girl ko. Pero hindi ko pa napo-post ang anumang photo niya sa social media. Siguro kapag medyo malaki na siya,” ngiti pa ni Dion.

Ang ina raw ng anak ni Dion ay matagal na niyang girlfriend pero naghiwalay sila at nagkabalikan ulit.

“Girlfriend ko siya since I was 20 years old. Nasa Starstruck na ako that time.

“Tapos nag-work siya as flight attendant. Nag-break kami nang biglaan. Almost eight years din kaming walang communication. As in, wala akong alam kung nasaan siya.

“Sa Instagram na kami ulit nagkita. Nag-message ako sa kanya kung gusto niyang magkita kami. Nagkataon na wala akong girlfriend at wala siyang boyfriend. Nagkabalikan kami at heto may baby na kami,” kuwento pa ni Dion.

Una raw ginawa ni Dion noong magkabalikan sila ng kanyang ex-gf ay ang itapon na ang ginagamit niyang cellphone.

“Gusto ko lang na magsimula ulit kami ng maayos, ‘yung malinis.

“Sa cellphone ko kasi, nandoon ang mga contact numbers ng mga naka-fling kong girls. Siyempre, kung seryoso ka na sa relasyon mo, ayaw mong makakasira pa. Yung hindi ka na ma-tempt na may tawagan ka pang ibang babae or ‘yung matatawagan ka nila.”

Thankful nga si Dion na nakasama siya sa cast ng telefantasya na ‘Victor Magtanggol’. Matagal din daw siyang hindi nagkaroon ng regular na show.