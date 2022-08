Diokno tigil-ayuda wapakels sa mga pobre

Pumalag si ACT Teachers Rep. France Castro sa pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na pagsasayang sa pera ng bayan ang pamimigay ng ayuda sa mahihirap.

Sa budget hearing kamakalawa, ipinahayag ni Diokno sa kailangan nang itigil ang pamimigay ng ayuda dahil isa na umano itong pagsasayang ng public funds dahil nakabangon na umano ang lahat mula sa epekto ng pandemya.

“We are alarmed at the statements of Finance chief Benjamin Diokno. It seems that his concept of being ‘fully recovered’ from the pandemic is simply not having lockdowns and does not consider the rising numbers of jobless in the country, the rising cost of basic goods and services, and the 19.9 million poor Filipinos” ayon kay Castro.

Lumabas na naman umano ang pagiging anti-poor at walang pakialam ni Diokno sa kalagayan at pangangailangan ng taumbayan. (Eralyn Prado)