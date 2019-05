Diokno suportado ng mga bigating hukom, abogado

BUONG-BUO ang suporta ng mga retiradong hukom at mga abogadong guro para sa pagtakbo pa-Senado ng Otso Diretso candidate na si Chel Diokno.

Nitong Huwebes, pormal na nag-endorso ng kandidatura ni Chel ang mga dating Supreme Court (SC) Justices na sina Roberto Abad at Eduardo Nachura; mga dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at Simeon Marcelo; at mga dean ng College of Law ng Far Eastern University (FEU) na si Atty. Mel Sta. Maria at Lyceum na si Atty. Sol Mawis.

Isa-isang nagbigay ng kanilang testimonya ang mga dating hukom at abogado sa kahusayan ni Chel bilang abogado, na nakilalang tagapagtanggol ng mga mahihirap at biktima ng paglabag ng human rights. Siya rin ay kasalukuyang dean ng De La Salle College of Law.

Ayon sa dating hukom ng SC na si Eduardo Nachura, sinusuportahan niya si Chel dahil sa dedikasyon nito para sa hustisya at para sa kalidad na edukasyong panligal.

Ibinida naman ng dating Ombudsman na si Simeon Marcelo si Chel dahil tulad ng ama nito at dating Senador na si Jose Diokno, si Chel ay tunay na may integridad at prinsipyo.

“May kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. At sa pagkakakakilala ko kay Chel, tamang-tama po talaga iyong kasabihan na iyon. Kung gaano katapang, iyong prinsipyo, iyong integridad ng kaniyang ama, ganoon po si Chel,” ani Marcelo.

Para naman kay Dean Mel Sta. Maria, kailangan ng mga tulad ni Chel sa Senado dahil kinakailangan nang itaas ang lebel ng diskurso at debate ng mga mambabatas sa pagtatalakay ng mga panukalang batas sa Senado.

Matapos ang presscon, nagpasala­mat si Chel sa mga sumusuporta sa kanya at sinabing lalo siyang magkakaroon ng inspirasyon para isulong ang katarungan sa Senado.