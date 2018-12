Diokno pipigain ng Kamara sa 2019 national budget

IPINATAWAG ng Kamara si Budget Secretary Benjamin Diokno para humarap sa Question Hour sa Martes, Disyembre 11.

Inaasahang sa pamamagitan nito ay mabibigyang-linaw ng kalihim ang mga katanungang ipupukol ng mga kongresista patungkol sa 2019 national budget.

Ini-adopt nitong Disyembre 4, ngayong taon ng Kamara ang House Resolution 2307 bilang Resolution No. HR00158 na inihain ni House Minority Leader Danilo Suarez at nag-oobliga kay Diokno na humarap at magpartisipa sa Question Hour.

Nagpadala ng liham si House Majority Leader Rolando Andaya Jr. kay Diokno para ipaalam sa kalihim na kinakaila­ngan nitong lumutang sa Plenary Session Hall dakong alas-tres nang hapon ng Disyembre 11 para sagutin ang katanungan ng mga miyembro ng House of Representatives.

“Further, you are also required to bring all pertinent documents such as disbursements, releases and office memos addressed to all government offices, among ­others,” ayon kay Andaya.

Ipinaliwanag naman ni Suarez na ang pagpapatawag kay Diokno ay bahagi ng kapangyarihan ng Kongreso na makapagdaos ng legislative inquiries at oversight functions.

“Pursuant to Article VI Section 22 of the Constitution and Rule XVII Section 124 of the House Rules of the 17th Congress, either House may request heads of departments to appear and be heard by such House on any matter pertaining to their departments, invoking its power to conduct question hour,” ani Suarez.

Binigyang-diin ng Minority Leader na mahalagang humarap si Diokno sa Question Hour lalo na’t mainit ang isyu sa budget insertions at posibilidad na magkaroon ng re-enacted budget para sa 2019.

Ito ang kauna-una­hang magdaraos ang Kamara ng Question Hour sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Gloria ­Macapagal-Arroyo. ­