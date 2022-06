Diokno distansiya sa P203B Marcos estate tax

Uupuan ni Bangko Sentral ng Pilipinas governor at incoming Finance Secretary Benjamin Diokno ang kaso ng hindi bayad na P203 bilyong estate tax ng pamilya Marcos at korte aniya ang dapat umaksyon diyan.

Sa interview sa GMA News, sinabi ni Diokno na lagpas tatlong dekada na ang kaso at kinolekta na dapat ‘yan kung makokolekta.

“I think it is unfair to put the burden on me. Dapat nakolekta na ‘yan kung at least collectible. We leave it to the courts to decide on that,” sabi ni Diokno.

Bilang Department of Finance Secretary, pangunahing tungkulin ni Diokno ang koleksyon ng mga buwis, taripa at iba pa para may pangtustos ang pamahalaan sa mga gastusin nito. Kung hindi sasapat ang koleksyon, tungkulin din ni Diokno na utangin ang pera na gagastusin ng pamahalaan. (Eileen Mencias)