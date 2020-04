Diokno aminadong babagal takbo ng ekonomiya

Aminado si Bangko Sentral ng Pilipinas governor Benjamin Diokno na babagal ang ekonomiya dahil sa quarantine measures na isinagawa para mapigil ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.

Sabi niya, siguradong babagal ang ekonomiya dahil sa naabala ang mga industriya at ang paggastos ng mga tao.

“We believe the timely adoption of quarantine measures will help in slowing the spread of the virus in the country. However, the resulting disruptions to domestic industries and private spending will definitely slowdown economic growth in the near term,” sabi ni Diokno.

Dagdag pa niya, pati remittances ng mga overseas Filipino workers ay seguradong mababawasan dahil umurong ang global economy.

Sabi ni Diokno, walang katiyakan ang hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas at ito rin ang nagpapatamlay sa mga negosyante at mga tao. Tumataas na ang sinisingil na interes sa utang nga pamahalaan dahil nais hawakan ng mga bangko ang kanilang pera para sa kanilang sariling pangangailangan.

“Indeed, there is now considerable uncertainty surrounding the near-term outlook for the Philippine economy,” sabi ni Diokno.

Dagdag niya, nagsagawa ng hakbang ang BSP para mapangalagaan ang stability ng ekonomiya at suportahan ang administrasyong Duterte para maibsan ang epekto ng COVID19 pandemic. (Eileen Mencias)