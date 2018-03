Diño pinasaringan ni Lacson sa uniporme

NAGPAALALA si Senador Panfilo Lacson kaugnay sa tamang pagsusuot ng mga uniporme ng Philippine Coast Guard Philippine Coast Guard , tulad ng pulis at sundalo.

“When I first donned my uniform, I wore it with pride and dignity. I knew well enough that I shedded blood, sweat and tears to earn my insignia,” giit ni Lacson.

Ang tinurang ito ng senador ay kasunod ng isyu ng pagsusuot ni Department of Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Martin Diño ng uniporme ng Auxiliary Unit ng Philippine Coast Guard (PCG).

Isinalaysay ni Lacson, dating hepe ng Pambansang Pulisya, na nang una niyang isuot ang kanyang uniporme, isinuot niya ito ng buong pagmamalaki at may dignidad.

Nag-trending sa social media ang larawan ni Diño na nakasuot ng uniform ng isang Rear Admiral ng PCG Auxiliary na hindi naman awtorisado dahil hindi siya ‘legitimate member’ ng PCG Auxiliary.