‘Dinner sa dagat as a friend’ Paolo bongga pa-birthday kay Yen

Pigil na pigil sina Paolo Contis, Yen Santos, na ilantad ang ‘relasyon’ nila, ha! Syokot pa rin ang dalawa na mabanatan sila ng mga netizen.

Pero dahil ika-29 kaarawan ni Yen noong Nov. 20, hindi ito pinalampas ni Paolo.

Aba, maaga pa lang ay nagparamdam na siya kay Yen, na binati niya ang dalaga ng good morning, at siyempre, pinaliguan nga ng bulaklak (tulips).

At noong gabi nga, isang selfie niya na may ‘Dinner time’ caption ang pinost niya sa kanyang Instagram story, at makikita sa background ang mga pa-Christmas lights at puting kurtina.

Sa IG story naman ni birthday girl, pinost niya ang set up na dinner for 2, na napapalibutan ng Christmas lights at white curtains din, na ang caption naman ay ‘Birthday dinner’.

At ang dating nga ng set up, nasa tabing dagat sila, dahil puro buhangin ang makikita mo. Oh, eh ano pa ba ang ibig sabihin noon?

For sure, ‘birthday dinner as friend’ nga raw ang ginawa ng dalawa. At wish ng blogger na si Senyora, huwag sanang mag-high tide.

Tanggap na ba ng mga fan ang relasyon nina Yen at Paolo?

“Loud ang proud mga kups!”

“Time is the ultimate truth teller!”

“Pa-deny-deny pa ang mga p@#$%^!”

“Wag naman kayo magbigay ng malisya, as a friend lang naman sila.”

“Ginagalit ako ng dalawang ito. Magkaliwanagan na nga tayo para maka-move on na kami.”

“Kups move pa to!”

Anyway, ang iba ay sobrang bastos na ang mga mensahe, at ang iba ay advance na mag-isip sa kung ano ang mangyayari sa dalawa.

Well… (Dondon Sermino)