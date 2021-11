Dingdong taas noo sa tagumpay ni Zia

Ramdam na ramdam namin ang kaligayahan at siyempre, ang pagiging ‘proud moment’ ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa kanyang anak na si Zia Dantes.

Mas madalang kumpara kina Marian Rivera at kay Zia na magkasama sina Dingdong at Zia sa isang TVC. Kaya feel namin na special at big deal talaga kay Dingdong ang ginawa nilang ad ng anak. At mas nakaragdag pa nga sa proud moment ni Dong na dalawa sa mga kilalang director ng generation ngayon ang nag-direk pa ng TVC na sina Direk Cathy Garcia at Direk Dan Villegas.

Sa Instagram post ni Dingdong, sinabi nga niyang, “Sharing one “proud dad moment” today.

“Nakasama ko si Direk Cathy sa napakagandang pelikula na Seven Sundays, at si Direk Dan naman ay kaklase ko sa isang film course noon at isa na sa malulupet na director at producer ngayon.

“Ngayon, watching Zia do this commercial with these two directors that I respect and admire, wala akong ibang naramdaman at nasabi kundi, “sobrang nakaka-proud.” What a rare privilege and opportunity to witness this.

“Ganito pala yung feeling na sinasasabi nila kapag nakikita mong nagku-krus ang landas ng mga bagay at tao na mahalaga sa buhay mo. I will remain forever grateful for moments like this.”

Sa isang banda, hindi maikakaila na si Zia talaga ang “bida” sa naturang TV ads even if kasama niya ang sikat na ama. Ang lakas ng charm ni Zia at good vibes na nadadala. Plus the fact na talagang na-reveal ang pagiging talentada niya na singer in the making.

Sabi nga ng isang comment sa post ni Dingdong, “Iba si Zia Dantes! Bata pa lang, naidirek at nakasama na ang dalawa sa pinakamagaling na directors sa showbiz. Nakakaproud ka Z!”

Rich Asuncion artista na sa Australia

Panahon na rin ng pandemic nang magdesisyon ang dating Kapuso star na si Rich Asuncion na mag-migrate na sa Canberra, Australia.

Ang daming nag-congratulate kay Rich nang i-post niya sa kanyang Instagram ang ginawa niyang commercial para sa Australia. Tila isa itong infomercial na kasama niya ang kanyang mag-ama. Ang Rugby player na si Benj Mudie at ang anak na si Bela Mudie.

Obviously, alam na rin talaga ng mga taga-Canberra na artista si Rich sa Pilipinas and most likely rin, kilala rin si Benj bilang player nga. Sabi ni Rich na feeling namin, nami-miss na rin siguro ang pag-arte, “Out of all the opportunities Australia has offered me in entertainment, this one takes the cake. It’s such a special moment to be doing a commercial, as a family and it’s even more special to share Bela’s on-screen debut with her. It’s great to be back in front of the camera again.”

Sa isang banda, expecting na si Rich at ang Mister niya ng kanilang second baby at mukhang well-adjusted na ito sa buhay sa Australia. Na noong bagong migrate nila, pinasok ni Rich ang iba’t ibang trabaho tulad ng pagiging waitress at daycare teacher/help.

Ruru, Umali hindi pa hiwalay

Bata pa lang si Bianca Umali ay Kapuso na siya at ngayon nga na muli siyang nag-renew ng kontrata sa GMA Artist Center, 14 na taon na raw na Kapuso ang magandang actress.

Nang tanungin namin kung paano siya bilang Kapuso na sa network na lumaki, nagdalaga, “Hindi ko alam kung paano ko ide-describe. Pero siyempre, I’m very lucky to be a Kapuso since I started.

“I feel flattered, honored and very thankful.”

Dramatic actress talaga si Bianca pero recently, pinapasok na rin niya ang singing. Kaya tinanong namin ito kung sa pag-sign-up niya ngayon, may mga request siya sa network at GMAAC na mga gusto naman niyang gawin.

“Yes, I am very open, me and my team and the whole network po, napag-uusapan namin kung ano pa ang gusto kong gawin. Nasasabi ko rin naman po kung ano ang mga gusto kong magawa at kung ano pa ‘yung mga gusto kong roles and so far naman po, hindi pa po ako dumarating sa sitwasyon na kailangan kong sabihin kung ano ang gusto kong gawin dahil lahat po ng naibibigay sa akin consistently, lahat po ay gusto kong gawin.”

Hindi na raw niya kailangang mag-request dahil naibibigay naman sa kanya, gaya nga ng last teleserye niya, ang Legal Wives.

Natawa naman si Bianca nang kamustahin namin siya at ang puso niya. May nasulat kasi na diumano’y break na sila ng boyfriend at kapwa Kapuso na si Ruru Madrid.

Pero sey ni Bianca, “My heart is very okay and happy po. Masaya po ako sa lahat-lahat.”