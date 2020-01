Dingdong sumabak sa operasyon ng PH Navy

Nagkaroon na ng saysay ang pagiging reservist ni Dingdong Dantes sa Philippine Navy nang maging bahagi sila ng relief good operations sa mga nasalanta ng Taal ­volcano eruption.

Nakaposte sa Instagram ni Rocco Nacino ang ilang mga larawan nila ni Dingdong na ­namamahagi ng mga goods sa mga evacuation center habang naka-navy uniform sila.

Ang kulay ng suot ni Rocco ay ­kumbinasyon ng puti at gray, samatalang green at black camouflage naman ang kay Dingdong. Sa kanyang caption, ikinatuwa ni Rocco ang pagsama sa kanila ng Naval team.

“Finally doing what I signed up for. Yesterday was my first relief ­operation experience as a Navy reservist. A snappy salute to all our reservists who joined big boss @dongdantes and @yespinoy in reaching out to the affected families in ­Batangas. Marami pa tayong gagawin, ­marami pang nangangailangan. Now we start prepping for the next operation, it’s time for all of us to do our part for the country. Salamat Dong for including me in this operation. Sa uulitin! #NavyReservist #­PhilippineNavy,” sabi ni Rocco.

Hindi masasabing promo ang ­nasabing pagsama ng dalawa kahit na nga mayroon silang lalabas na serye.

Jed Madela hindi

sikat sa YouTube

Nagparamdam na ng kanyang pagkainip at pananabik na ­maging silver button awardee rin si Jed Madela sa YouTube. Mukhang bigo na maging sikat si Jed sa YouTube dahil hindi gaanong kinakagat ng mga viewer ang mga pinu-post niyang­ mga video kaya mabagal umusad ang dami ng ­subscription sa kanyang channel.

Nagbiro na nga ang Birit King sa kanyang tweet at nagtanong sa kanyang mga fan at follower kung pumindot na ba ang mga ito ng subscribe sa ­kanyang channel.

“Mukhang 10 thousand years pa ako ­magkaka-silver play button sa YouTube channel ko. Nag-subscribe na ba kayo?” sabi ni Jed.

Nash Aguas

mahina

ang katawan

Bagay na bagay kay Nash Aguas ang role niya sa lalabas na serye ng Kapamilya ­network na “A Soldier’s Heart” na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Ang karakter ni Nash sa serye ay mahina at ­palaging takot sa mga challenge ng training sa military.

Sa panayam namin sa young actor sa presscon at special screening ng kanilang serye, ikinuwento ni Nash ang karanasan niya sa training nila sa tunay na buhay na para talagang karakter nya sa soap.

Salaysay ni Nash, sumuko at ­ninanais na niyang umuwi at ­mag-back out sa shooting-training nila. Habang nagti-training ang buong ­soldier’s cast, kinukunan ito ng video para isama sa eksena.

Hindi raw talaga nakayanan ni Nash ang hirap sa training kaya tumakas siya at ginustong umuwi. Pero inabutan siya ng antok sa office at nakatulog.

Nang magising siya kinausap at kinumbinse sya ng mga officer ng ­training na huwag itong sumuko at isipin nitong kaya nya ang pinagdadaanan nito.

Nabuhayan ng loob si Nash at ­nagawa niyang tapusin ang ­training. Isa na sa mga reservist ng Phil. Army si Nash, na anumang oras na ­kakailanganin ang serbisyo nito para sa publiko ipapatawag sila ng gobyerno.