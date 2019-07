Dingdong sumabak sa military training

Sumabak na agad sa mi­litary training ang cast ng Philippine adap­tation ng “Descendants of the Sun” na mapapanood sa GMA. Pinangunahan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang maaksyong training sa Tanza, Cavite kasama ang kapwa mga Kapuso star na sina Rocco Nacino, Jasmine Curtis Smith, Paul Salas, Lucho Ayala, Prince Clemente at Jon Lucas.

Nagkaroon pa sila ng boodle fight dahil ito raw ang welcome tradition ng ARESCOM o Army Reserve Command na magsisilbing trainers ng cast para sa serye. Sumailalim din sa war fighting training ang lead stars na sina Dingdong, Rocco, at Jasmine. Kabilang sa kanilang training ang pag-rappel mula sa taas na 40 feet at target shooting.

Samantala, sa iba’t ibang vehicle at arsenal training naman ang sinubukan ng ibang cast sa pamumuno ni Major General Bernie S. Langub ng AFP (Armed Forces of the Philippines).

Christian, Julie level up ang performance sa CDO

All set na to conquer the Cagayan de Oro concert stage sina Julie Anne San Jose at Christian Bautista para sa kanilang “The Sweetheart and The Balladeer: Fun Night Only” concert ngayon, July 6! Makakasama nila rito ang Kapuso viral comedic duo na sina Donita Nose at Super Tekla pati ang “Inside StarStruck” online host na si Kyline Alcantara.

Kuwento ni Christian, nais nilang mapantayan ang energy ng kanilang mga special guest kaya magle-level up sila sa kanilang performance this time. Ganu’n din si Julie na kahit busy siya sa pag-eensayo para sa isa pa niyang concert this July, ibibigay rin daw niya ang kanyang “A” game para sa mga Kapusong Kagayanons!

Andrea-Derek lampungan nakakabitin

Hindi binigo ng cast ng “The Better Woman” ang Kapuso viewers dahil first few episodes pa lang ng primetime series ay intense agad ang mga eksena. Bitin at talagang aabangan ang kuwento ng mga bida na sina Derek Ramsay at Andrea Torres.

Kaya naman masaya ang cast at production dahil bumuhos ang positive feedback mula sa mga netizen.

Ayon sa comment ni Cariza Aldea sa Twitter, “Ganda ng pilot intense agad dahil sa kakambal ni Jasmine at sobrang powerful ng cast. Bagay na bagay si Derek at Andrea.”

Agree naman si Myra Rose na nag-post ng kanyang comment, “Nabitin ako. Bukas ulit manonoood ako ng The Better Woman! Congrats @andreatorres @kingderekramsay & the whole cast and crew!”

Alden hinamon ang sarili

Sunod-sunod talaga ang buhos ng blessings para sa Kapuso star na si Alden Richards. Bukod sa mga natatanggap na projects at endorsements, siya ngayon ang bida sa July cover ng isang fa­shion magazine.

Ayon sa Pambansang Bae, gusto pa rin niyang hamunin ang sarili to do better.

“I want to portray different roles as much as possible, and I want people to see that my love for the craft is being showcased in the projects I make.”

Ngayon pa lang, excited na ang lahat ng kanyang fans at supporters sa nalalapit na showing ng kanyang pelikula na “Hello, Love, Goodbye” on July 31. Congratulations in advance, Alden!