Dingdong pinaligaya ni Marian sa Palawan

Pinaghandaan ni Dingdong Dantes ang Father’s Day kasama ang pamilya niya sa isang isla sa Palawan. Gusto niyang maging memorable ang araw na iyon.

Although nakapunta na sila sa Palawan ay hindi sila nagsasawa na balik-balikan ito. Napakaganda naman kasi ng Palawan kahit marami na ang pumupunta rito. Marami ka­sing isla ang Palawan at iyon din ang pupuntahan ng Amazing Earth na bagong programa ni Dingdong every Sunday after weekend 24 Oras.

Ang Amazing Earth ay akmang-akma kay Dingdong na nagpapaalala sa amin kay Senator Bong Revilla na nag-host din noon ng KAPS Amazing Stories. Sana makabalik si Sen Bong sa pagho-host ng makabuluhan at educational show gaya din ng Amazing Earth.

Regine, Julie, Christian lilibutin ang buong mundo

Nasa Dubai na sina Regine Velasquez-Alcasid, Julie Anne San Jose at Christian Bautista. Noon ay sa Cebu lang sila nag-show bukod sa Manila, pero ngayon ay nasa Dubai na sila.

At hindi ako magtataka kung magpunta pa sila sa iba’t ibang bansa. Maganda kasi ang kumbinasyon ng tatlo. Good luck sa inyong tatlo.