Dingdong pararangalan ang bayani sa Laguna

Sa ‘jungle’ naman mapapadpad si Dingdong Dantes ngayong gabi sa Ama­zing Earth, na mula sa award-winning BBC nature documentary na ‘Planet Earth II.’

Sa ‘Daddy Incre­dible’ sa Madagascar, ang curiosity nga muntik nang makapatay sa baby Spider Monkey that goes out on a limb, literally. Mailigtas kaya ni daddy on time si baby?

Ang Draco Lizard ay masaya na nakahanap na siya ng bagong bahay, pero ano ang gagawin niya kapag nalaman niya na ang bahay na ‘yon ay pag-aari na ng iba? Tutukan sa ‘Agawan-Bahay’.

Sa Ecuador naman, a Swordbill Hummingbird shows how its long beak has adapted to collecting nectar lodged deep in flowers in ‘Matulis ang Tuka’.

At sa ‘Queen of the Jungle’ two jaguars battle for a single prey deep in the jungles of Brazil. The competition levels up in ‘Rambol sa Jungle’for a jaguar facing the reptile river king, a caiman.

Dumayo rin si Dingdong sa Molawin Creek criss-crossing sa UP Los Banos campus in Laguna and meets an Amazing Earth hero— a young mountaineer who’s a veteran of 26 climbs nationwide.

Is it a leaf or an animal? Be amazed at and learn interesting trivia about the Walking Leaf Insect, which was recently disco­vered by 2 Filipino scientists. Alamin ngayong gabi bago mag-‘24 Oras Weekend’. ()