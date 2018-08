Dingdong nanlaki ang mga mata kay Karylle

Nakakaaliw talaga ang pagiging spontaneous ni Ryan Bang. Kasama siya sa MMFF entry nina Vice Ganda with papa Dingdong Dantes at Richard Gutierrez.

Sa isang shooting sche­dule raw nila ay tuwang-tuwang nakipagchikahan si Papa Dong sa Koreanong aktor-host habang break-time ang lahat. Masayang-masaya raw ang mood ng lahat, lalo pa’t bumabangka nga ng tsika si Ryan.

At dahil naaliw nga raw si Papa Dong sa husay magtagalog ni Ryan, naitanong nga raw dito kung paano at kanino ito natutong magsalita ng matatas na Tagalog.

Sagot daw ni Ryan sa tanong ni Papa Dong, “Kay Ate Kaye (Karylle).”

Biglang-bigla, natahimik ang buong set at kahit umano si Vice Ganda ay natigalgal sa pangyayari, lalo pa’t nanlaki raw ang mga mata ni Papa Dong sa gulat. Hindi raw kasi nito malaman kung ineeklay ba ito ni Ryan o tine-testing?

Kuwento ni Ryan, “Late na nag-sink-in sa akin ‘yung naging dati pala sila ni Ate Kaye. Kaya para magkaroon uli ng sound effect ang buong set, mabilis kong sinabi na, tinuruan din ako nina Ate Anne, Mommy Vice, Kuya Vhong, Kuya Jhong, lahat ng kasama ko sa It’s Showtime.”

Ang ending na lang daw ng naturang pangyayari ay matinding hagalpakan at eventually, dedmahan na parang walang anumang nabanggit na kung ano. Hahahaha!

Hay, nakakaloka ka talaga, Ryan Bang!

Kathryn ayaw maging beauty queen

O hayan ha, magiging bias ako at magpapaka-fan para sa KATHNIEL. Kahit alam naming super busy at napakadami nang ginagawa nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, basta magkita o magkasalubong kami, hindi puwedeng hindi nila kami batiin o kumustahin.

Sa media con ng The Hows of Us, never na nagbago ng treatment sa amin ang ‘babies’ namin since maging close sila sa amin noon pang Princess and I days nila some six years ago.

Una naming nakasabay si Kath sa lobby going to 9501 restaurant ng ABS-CBN at kung paano niya kaming laging kinukumusta (kasama ang Mommy niya) sa mga gimik namin sa DZMM at mga panulat, ganun pa din siyang bumati.

Kahit nga ang dating beauty clinic na noon ay kaklase namin sina Kath ay kinukumusta pa rin nila na parang nung isang araw lang hahahaha!

Ang ganda-ganda ni Kath ngayon. Biniro nga namin ito na puwede na siyang maging beauty queen sa very morena beauty niya at seksi pa niya. Tumangkad na rin siya, pero simple niyang itinugon, “Naku po, hindi para sa akin ang ganyan, Tito.”

“Ano ang bago dito sa The Hows of Us?” tanong namin.

“Ay mas mature na raw kami. Couple na nga ang usapan dito at mga professional na mga roles namin,” sagot ni Kath.

“Eh yung lagi naming hinihintay na kiss?” susog namin. “Meron na ba, Mommy?” tanong nitong nakatawa sa nanay niya hahahaha!

Nang kami naman ang makita ni Daniel sa itaas ng 9501 mereseng dinudumog na ito, agad itong nangumusta at nagtanong, “Kumusta ang anak mo, Kuya?” referring to our son Neeyong na nakakakulitan nila noon ni Kath sa mga movie/TV sets with his ninang at kumare-tugang naming si Direk Cathy Garcia-Molina.

“Salamat po uli sa suporta ha. Miss na po namin kayo,” hirit pa ni Daniel, na hinihila na ng mga handler dahil magsisimula na ang presscon.

Now tell me, paano mo namang hindi mamahalin at susuportahan ang mga ganyang ka-consistent at matandaing mga bagets superstars o ang tinaguriang Teen King and Queen ng showbiz?