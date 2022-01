Dingdong nakakatakot katrabaho

Kahit ang dami-raming nagsasabi na ang husay-husay ni Dingdong Dantes sa bago niyang proyekto sa GMA 7, ang ‘I Can See You: AlterNate’, na kung saan ay dual role siya, hindi pa rin kampante ang aktor.

“Sa totoo lang aaminin ko, siguro dahil matagal akong hindi gumanap sa TV, masasabi ko na this is one of the best scripts na nabasa ko. Noong binigay sa akin ito, more than a year ago, nagandahan talaga ako. Sabi ko nga, puwedeng ibigay sa mga magagaling na actor ang role na ito, na gumaganap na sa mga ganito, at marami sa GMA na ganun. I’m grateful na binigay at pinagkatiwala sa akin ito.

“Hindi ko masasabi na nagampanan ko ng perpekto, pero sa the best na aking kakayahan, sinubukan ko naman,” ang super humble na sabi ni Dong.

Anyway, ang madalas na kaeksena ng barumbadong karakter niya, na si Joyce Ching, ay nagsabing kinabahan, na-pressure talaga siya sa husay ni Dong.

“Nag-ready talaga ako kasi na-pressure ako sa kanya. Pinapanood ko mga movies, shows niya in the past, and ang galing niyang artista, kaya sabi ko, hindi ako puwedeng magkamali.

“Bilang artista gusto ko rin na may nakukuha rin sa akin ang mga kaeksena ko, na hindi lang ako tanggap nang tanggap. Pero nakaka-pressure naman talaga kaeksena si Kuya Dong,” sabi ni Joyce.

Anyway, ngayong gabi (Jan. 10) magsisimulang mapanood ang miniseries na ito, na aabot ng apat na linggo.

“Isa ito sa mga pinakamahirap na nagawa ko talaga. Hindi lang siguro sa trabaho ko bilang artista pero sa buhay din in general dahil ang daming elemento na kaakibat ng experience na ito. Isa na diyan, first time ko na maka-experience ng mahabang lock-in taping and be away from my family for 30 days,” sabi pa ni Dingdong na gumaganap nga bilang sina Nate at Michael.

Anyway, kasama sa “I Can See You: AlterNate” sina Beauty Gonzalez, Jackie Lou Blanco, Ricky Davao, at sa direksiyon ni Dominic Zapata. (Dondon Sermino)