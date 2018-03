Dingdong, Marian karapat-dapat na Primetime King & Queen

Marimar (52.6%) pinatumba si Darna (52.1%) sa primetime

Ang loyalty ba ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa GMA-7 o ang kasikatan nila sa hanay ng mga Kapuso star ang dahilan kung bakit sila ang binigyan ng titulong Kapuso Primetime King & Queen ng network? Deserving nga ba sila sa titulong ito?

Pero kapag sinabing Kapuso Primetime King & Queen, ibig sabihin, tumutukoy ito sa mga primetime show na pinagbidahan nila. At isa sa pinagbabasehan ay ang ratings na nakukuha ng mga primetime series nila — consistent ba itong mataas o nangunguna para sila ang gawing hari at reyna ng primetime?

Sa mga hindi nakakaalam, bukod-tangi yatang sina Dingdong at Marian sa mga Kapuso star na sa primetime lang napapanood ang mga teleseryeng ginagawa (maliban sa mga panahong nagsisimula pa lang sila sa respective careers nila).

Halos top-rating din ang mga primetime series nilang pareho tulad ng Marimar na nu’ng ipalabas noong 2008, ang finale episode ay nakapagtala ng highest rating primetime na 52.6%. Nagawa nitong malagpasan ang dating highest rating primetime ng network na nakuha ng Darna ni Angel Locsin noon na 52.1% sa Mega Manila.

Sumunod na ang iba pa nilang pinagsamahang primetime series tulad ng Dyesebel, Endless Love, My Beloved at Ang Babaeng Hinugot Sa Aking Tadyang. Bukod pa ang mga primetime series nila na iba ang mga kapareha nila.

Ang Amaya, Temptation of Wife at Super Ma’am. Bukod sa ratings, napansin din si Marian sa ilang award giving body sa mga ginawang primetime series.

Si Dingdong naman, bago pa sila magtambal ni Marian, napakarami na ring pinagbidahang primetime series ng network. Kabilang na rito ang Sana Ay Ikaw Na Nga na isa sa mga hit serye ng GMA at ginawan na rin ng remake. Nandiyan pa ang Encantadia, Atlantika, Stairway to Heaven, I Heart You, Pare, Pahiram ng Sandali, Genesis, Ang Dalawang Mrs. Real, Pari Ko’y at Alyas Robin Hood sa mga hindi makalilimutang primetime series ng actor.

Kung may pagkakataon man na nauungusan, majority pa rin ng mga nagawa nina Dingdong at Marian ay talagang lumalaban sa ratings sa mga nakakatapat nilang serye.

Sa kabila ng pagiging Kapuso King & Queen of Primetime, ang pagiging humble pa rin nilang dalawa ang nakikita naming pinakamalaking dahilan kung bakit karapat-dapat nga sa kanila ang titulong ito.

Sa interview nila, madalas nilang sinasabi na, ‘title lang ito’.

“I’m grateful for it but at the end of the day, we just want to do our job well,” ayon pa kay Dingdong.

Sa ngayon, sabik na ang mga DongYan fan na mapanood silang muli na magkatambal sa primetime. Kung paano naman sila ngayong mag-asawa na sa totoong buhay.

‘Yun nga lang, mukhang matatagalan pa ito…