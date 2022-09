Dingdong kinabog mga politiko sa PH Navy event

Tinuring na espesyal ng Philippine Navy si Dingdong Dantes, na sa halip na mga senador at iba pang mga sikat na politiko ang imbitahan ng military force agency, ang Kapuso star nga ang ginusto nilang makasama sa pagbibinyag ng bagong war ship ng bansa.

Sa Instagram ay pinost ni Dingdong ang larawan ng dalawang barko na pang-depensa ng Pilipinas sa seguridad. Kasama ng aktor ang mga matataas na opisyal ng Philippine Navy sa seremonya.

Naka-military uniform si Dingdong sa okasyon.

“Honored to have witness the christening of the 2 Fast Attack Interdiction Crafts, which will further strengthen our modern and multi-capable Philippine Navy in their quest to secure and protect our archipelago,” sabi ni Dingdong.

‘Super daks!’ Cloe naloka sa ‘sawa’ ni Gomez

Walang patumpik-tumpik na kinumpirma ni Cloe Barreto na daks, o malaki ang alaga ni Marco Gomez. Hindi nagpreno si Cloe na pinangalandakan na may alagang “sawa” si Marco, nang makapanayam namin siya sa Abantelliling (Huwebes 3PM) sa Abante News Online Facebook page at Abante Radyo Tabloidista YouTube channel.

Marami kasing sex scene sina Cloe, Marco sa movie nilang “#DoYouThinkIamSexy” ng Vivamax.

Sa trailer pa lang makikita nang hubo’t hubad si Marco sa mga eksena nila nina Cloe at Chloe Jenna.

Ayon kay Cloe, napatunayan niyang daks si Marco sa una pa lang nilang pelikula na ‘Silab’, kung saan hindi nag-plaster ang aktor sa. Nasilip ni Cloe ang nota ni Marco sa mga sex scene nila.

Pero sabi ni Cloe, nailang siya noong una, pero dahil magkaibigan, magkapitbahay sila, nasanay na rin siya sa alaga ng aktor.

Husband material ang tingin ni Cloe kay Marco. Pero, wala raw siyang pagnanasa sa aktor kahit malaki ang batuta nito.

Marco ga-‘sineguelas’ ang nota

Nagdulot ng malisya sa mga babae, bakla ang larawan ni Marco Gallo na nagsi-selfie sa salamin.

Dahil sa bukol ni Marco, nag-zoom ang mga fan para makita ang bukol niya. Walang damit pang-itaas si Marco at nakatapis lang ng tuwalya.

Katatapos lang maligo ng aktor. Sa tuwalya nakabakat ang bukol niya, na tila ulo ng siniguelas. Nagbabadya na magiging isang malaking talong ito ‘pag nagalit.

Heto ang komento ng mga fan:

“Zoom in,” @graciiianaaa. “Kinilig ako,” @kee_ilustre. “Damn crushie, so hot,” @heynikaff.

Well, nadadalas ang pagpapabukol ni Marco, ha!