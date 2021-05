Dingdong kakargahin si Zia hanggang tumanda

Nag-post ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes ng kanyang work-out picture. At sa post nito, sinabi niya ang dahilan kung bakit daw siya nagwo-work-out.

Tinanong daw kasi siya ng panganay na anak na si Zia kung bakit nagwu-work-out pa rin siya kahit may mga araw na tulog pa sila. Pinasalamatan ni Dingdong ang anak sa kanyang post.

Na-remind daw kasi niya ito kung bakit nga ba niya ‘yun ginagawa. Bukod sa gusto raw niyang mabuhay ng matagal at makita ang mga milestones ng dalawang anak, gusto rin daw niya na kahit 35 year old na si Zia ay kaya pa rin niya itong buhatin.

Sabi nga ni Dingdong, “I make it a point to try and engage in any physical activity every morning. Because of the routine, Zia would ask, “Dad, why do you workout most days even while we are all still sleeping?” And that genuine question deserves nothing but a sincere response. I told her, “…it’s because i want to be healthy for you and our family. I want to live longer and see you achieve your goals and dreams when you grow up. I want to be able to carry you comfortably even when you’re…35.”“During that conversation, I forgot to thank Ate Z because her curiosity reminded me of the reason why I am doing all of these. Sometimes, we get misaligned from our objective, but what’s definite is that HE uses beautiful messengers to get us back on track.” (Rose Garcia)