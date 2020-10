Dingdong, Jennylyn magpapakilig ulit Oct. 26

The long wait is finally over dahil balik-telebisyon na ang well-loved Pinoy adaptation na Descendants of the Sun simula October 26 sa GMA Telebabad.

Muling magpapakilig gabi-gabi sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes bilang Captain Lucas Manalo or Big Boss at Ultimate Star Jennylyn Mercado bilang Dr. Maxine Dela Cruz or Beauty.

Tiyak na sulit ang paghihintay ng loyal viewers at fans dahil maging ang buong cast ay excited at looking forward na rin na maghatid ng world-class entertainment sa lahat.

Abangan at tutukan ang pinakaaabangang pagbabalik-telebisyon ng Descendants of the Sun Ph ngayong Oktubre 26 na sa GMA Telebabad. (Dondon Sermino)