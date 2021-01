Dingdong ‘di totoong magtatatlo na anak

Blind-item lang kaya kung tutuusin, hindi naman dapat sagutin.

Pero dahil sa mga clues na lumabas, tila iisa ang hula ng lahat, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera raw ang tinutukoy sa blind item.

Positibo naman ang nakalagay sa blind-item, preggy raw ang magandang actress na ever since naman, sinasabi na gusto ng maraming babies. At kaya raw dedma lang ito at ang asawa sa mga isyu dahil alam nila ang totoo.

Sabi nga namin sa umpisa pa lang, since blind-item, hindi kailangang i-claim o sagutin, kaso, sobrang dami na ang nagpo-forward sa amin ng link at nagtatanong. At nang binasa namin ang mga comments, bukod sa dinadaan sa biro ng iba ang sagot, iisa ang solid na hula, si Marian daw ay buntis sa ikatlong anak nila ng Mister na si Dingdong Dantes.

Aba, kung totoo man ito, maliban sa siyempre, mas mauudlot kung sakali man at puwede na muling mag-taping si Marian, good news na blind item dahil sa ganda ng lahi nila, welcome addition talaga ang ikatlong baby sa kanilang pamilya.

‘Yun nga lang, mukhang mali ang hula ng karamihan kahit na parang Marian na Marian ang dating ng B.I.,dahil from what we learned, busy at masaya lang si Marian ngayon sa kanyang mga endorsements, business at time na nakakasama niya ang mag-aama niya.

Kaya, false alarm ang hula na si Marian ang magandang actress na preggy.

***

Alden wala pa ring oras sa babae

Ano nga ba ang mga plano ni Alden Richards ngayong 2021?

“Ako po talaga, gusto ko lang mag-pursue sa career in-terms of acting. Parang ‘yun po ang focused ko this year and hopefully, kung magkaroon ng different opportunities like project with International outfit, yun ang mga kino-consider ko po.

“Pero for now, naka-focus muna po ako sa mga currently gagawin ko po rito sa atin. Yung TV series po, yung movie rin po at the same time at yung comeback po ng Centerstage. All Out Sundays po at Eat Bulaga, so tuloy-tuloy pa rin po siya,” sabi ni Alden.

Sinigurado rin ni Alden na gagawa siya ng teleserye this year kaya naisip tuloy namin, mukhang hindi pa rin yata mangyayari na maisisingit nga ni Alden ang lovelife na sa kabisihan pa rin niya.