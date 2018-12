Dingdong, Dennis agawan sa acting award

Umani ng papuri ang Kapuso Kings na sina Dingdong Dantes at Dennis Trillo sa netizens na tumutok sa naging paghaharap ng mga karakter nila bilang sina Daniel at Elias sa family action drama series nila na Cain at Abel.

‘Wow’ at ‘Hindi sila nagsasapawan’ ang ilan sa mga komentong nakita namin galing sa mga tagasubaybay ng nasabing GMA program dahil ayon sa kanila, pinairal ng mga ito ang kanilang pagtutulu­ngan para ma-execute nang mahusay ang nasabing eksena.

Sa katunayan, isang fan nga rin ang nagsabing baka mahirapan ang mga tao kung papipiliin kung sino sa kanila ang maaaring mag-uwi ng Best Actor award dahil parehong mahusay ang dalawa. Dagdag pa ng mga ito, what more kapag mas mga intense scene na ang mapapanood sa mga eksena nina Dingdong at Dennis sa primetime series, ‘di ba?

Rita Daniela, Jose Mari Chan nagpatikim sa press

Masaya ang Kapuso singer-actress na si Rita Daniela dahil naka-duet niya ang ve­teran singer na si Jose Mari Chan. Nagpatikim si Rita kasama si Jose Mari ng isang duet ng kantang “Please Be Careful With My Heart” sa press conference ng gaganaping concert ng veteran singer sa December 22 kung saan isa rin ang Kapuso star sa mga special guest.

Samantala sa GMA Afternoon Prime series na My Special Tatay, ang mga manonood naman ang pinakilig ng karakter ni Rita at Ken Chan. Newly-wed couple talaga ang peg ng dalawa! Totohanan na ba talaga ang pagmamahalang Boyet (Ken) at Aubrey (Rita)? Abangan ‘yan mula Lunes hanggang Biyernes sa GMA Afternoon Prime!