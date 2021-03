Dingdong bibida sa ‘Ang Kriminal na Binuhay ng Diyos’

Sa paggunita ng Semana Santa, isang espesyal na programming line-up ang handog ng GMA Network ngayong Huwebes Santo (Abril 1), Biyernes Santo (Abril 2), at Sabado de Gloria (Abril 3).

Magsisimula ang Huwebes Santo sa docudrama na ‘Jesus: His Life’ tampok ang kuwento nina Mary, Joseph, at John the Baptist sa ganap na 6:00am.

Susundan naman ito ng back-to-back animated features na ‘Detective Conan’ pagsapit ng 7:30am at ‘The Croods’ ng 8:30am.

May inihanda naman ang CBN Asia na Holy Week specials sa ganap na 10:00am.

Mapapanood din ang pelikulang pampamilya na ‘The Stray’ pagsapit ng 11:00am.

Sa tanghali ay ipapalabas naman ang espesyal na replay ng dalawang episodes ng ‘Daig Kayo Ng Lola Ko’ na ‘Boggs, The Easter Bunny Mischief’ at ‘Annie, The Runaway Bride Princess’ sa ganap na 12:00pm.

Kaabang-abang din ang kwento ni Moses mula sa Bibliya na “The Ten Commandments” na eere ng 1:30pm.

Masasaksihan naman ang life story ng Kapuso actor na si Mikael Daez sa ‘Tunay Na Buhay’ ng GMA News and Public Affairs pagsapit ng 5:00pm.

Tutukan diin sa I-Witness pagsapit ng 5:30pm ang mga documentaries na ‘Gulong ng Pag-asa’ at ‘Isandaan.’

Huwag din palalampasin ang flagship newscast ng GMA na ‘24 Oras’ sa ganap na 6:30pm. Kasunod into ang marathon ng mini-series na ‘Love on the Balcony,’ na pinagbidahan nina Asia’s Multimedia Star Alden Richards at prime actress Jasmine Curtis-Smith mula sa unang season ng drama anthology na ‘I Can See You’ pagsapit ng 7:15pm.

Pagdating ng 10:30pm, panoorin ang replay ng ‘Ang Kriminal na Binuhay ng Diyos’ sa #MPK tampok ang Primetime King na si Dingdong Dantes.

Salubungin ang Biyernes Santo sa panonood ng internationally-acclaimed religious program na ‘Power to Unite,’ ni Ms. Elvira Yap-Go sa ganap na 6:00am. Saksihan muli ang ‘Jesus: His Life’ pagsapit ng 7:00am tampok naman ang mga kuwento nina Caiaphas at Judas.

Handog din ng GMA ang ‘The Story of Jesus for Children’, isang family drama na susundan ang buhay ni Hesus sa mga mata ng bata sa ganap na 7:30am.

Adventure at comedy naman ang dala ng ‘Ice Age: Collision Course’ pagsapit ng 8:30am. Pagkatapos ay mapapanood ang CBN Asia’s Holy Week specials ng 10:00am.

Ayain ang buong pamilya sa panonood ng inspirational movie na ‘Life with Dog’ sa ganap na 11:00am.

Gabay sa pagninilay ang mapapanood sa “Siete Palabras” na mag-uumpisa pagsapit ng 12:00nn.

Ituloy ang movie marathon sa hapon sa action drama film na ‘Gladiator’ sa ganap na 3:00pm.

Pagdating ng ika-5 ng hapon, tunghayan sa ‘Tunay na Buhay’ ang kwento ng buhay ng ‘Mars Pa More’ host na si Iya Villania. Tampok naman sa I-Witness ang documentary ni Howie Severino na ‘Ibang Pagtingin’ sa ganap na 5:30pm.

Tunghayan ang mga maiinit na balita sa ‘24 Oras’ pagsapit ng 6:30pm.

Muli namang mapapanood ang pilot week ng bagong GMA primetime series na ‘First Yaya’ simula 7:15pm.

Bibida naman si Bianca Umali bilang ang inspiring teen-amputee sa #MPK episode na “Sayaw ng Buhay: The Lairca Nicdao Story” pagsapit ng 10:30pm.

Umpisahan ang Sabado de Gloria sa ‘Jesus: His Life’ tampok ang kwento nina Pilate, Peter, at Magdalene sa ganap na 6:00am.

Kaabang-abang ang lineup ng mga pampamilyang pelikulang ‘Bartok the Magnificent’ ng 7:30am; ‘Trolls’ ng 8:30am; ‘Barbie in a Mermaid Tale’ ng 10:00am; at ‘Red Dog’ ng 11:00am.

Humanda namang kiligin sa back-to-back romance movies na ‘Cara x Jagger’ nina Ruru Madrid at Jasmine Curtis-Smith pagsapit ng 12:00pm at ‘Because I Love You’ nina David Licauco at Shaira Diaz sa ganap na 1:30pm. Tumutok din sa epic historical drama na ‘Ben-hur’ ng 3:00pm.

Susundan ito ng ‘I-Witness’ documentary na ‘Nanay’ pagsapit ng 5:30pm.

Subaybayan ang ‘24 Oras Weekend’ sa ganap na 6:30pm at ituloy ang ‘First Yaya’ marathon pagsapit ng 7:15pm.

Tunghayan din ang ‘Fiesta: Ang Makulay na Pananampalatayang Pilipino’ mula sa Jesuit Communications sa ganap na 10:30pm.

Sa kabila ng hinaharap na hamon ng bansa dahil sa pandemya, bigyang halaga ang pagninilay ngayong Semana Santa sa inyong mga tahanan at tunghayan ang mga espesyal na programang handog ng GMA Network mula Abril 1 hanggang Abril 3. (DS)