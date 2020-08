Dineklarang tinapay galing China, P121M yosi pala

Nasabat ng Bureau of Customs (BOC) ang P121 milyong halaga ng smuggled cigarette sa Port of Subic.

Batay sa pahayag ng BOC kahapon, naharang ng mga operatiba sa Subic port noong Agosot 22 ang container na naglalaman ng pinslit na sigarisyo. Galing umano ito sa China at Hong Kong at sinasabing naglalaman ng cinnamon bread, frozen pineapple pocket bread, snake and ladder board games, dominos board games, at rubber strip. Gayunman nadiskubre na ang laman pala nito ay iba’t ibang brand ng sigarilyo.

Ayon kay District Collector Maritess Martin, resulta ito ng patuloy nilang intelligence at investigative work sa nasabing pantalan. Dagdag ito umano ang unang beses na nasabat ng BOC ang mga smuggled cigarrete sa loob ng refrigerated container van, kaya naging malaking parte ng kanilang operasyon ang pag-alam sa mga bagong modus operandi ng mga salarin.

Nagsagawa pa ng physical examination ang ang BOC para matukoy kung may iba pang concealed item ang nasa loob ng nasabing shipment.

Maglalabas naman ng Warrants of Seizure and Detention ang Port of Subic laban sa mga naturang shipment at irerekomenda ang paghahain ng kasong criminal sa mga smuggler nito.

“This serves as a warning and reminder to all that BOC will not let up in its effort to protect the border,” ani pa ni Martin.