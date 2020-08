MASUSUSTANSIYANG pagkain ang inuupakan ni Chery Tiggo Crossovers star Dindin Santiago-Manabat upang makabawi sa training.

Sa Instagram post, isang nakakatakam at masustansyang putahe ang ibinahagi ng sikat na balibolista.

Wika ng veteran middle blocker, “eating healthy foods will keep your foundation strong after your Coach gave you a hard training.”

“It will also improve recovery and enhance performance during your next one,” dagdag pa ni Santiago-Manabat. (JAT)