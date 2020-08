Dina, Snooky, Barbie, Kate balik taping na

Puspusan na ang paghahanda ng cast at production team ng Anak Ni Waray Vs. Anak Ni Biday para sa napipintong pagbabalik-taping ng kanilang serye sa ilalim ng new normal.

Last week ay sumabak na sa virtual script reading ang cast ng serye na sina Dina Bonnevie, Snooky Serna, Barbie Forteza, Kate Valdez, Jay Manalo, Migo Adecer at Karenina Haniel kasama ang kanilang creative team. Ang naganap na script reading ay parte ng paghahanda ng cast sa pagpapatuloy ng kwento ng serye na matatandaang nagtapos sa hindi pagkakaunawaan ng magkaibigang sina Ginalyn (Barbie) at Caitlyn (Kate) dahil kay Cocoy (Migo).

Bukod sa excitement ng cast ay hindi na rin magkamayaw ang kanilang fans na muling mapanood ang kanilang mga iniidolo sa telebisyon. (Dondon Sermino)