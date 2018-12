Dina muntik masagasaan

Naaksidente si Dina Bonnevie nang magdesisyon na maglakad patungo sa kanyang dentist (Dra. Dior San Buenaventura) para makaabot sa oras ng appointment nu’ng Huwebes.

Naipit siya sa traffic sa bandang Meralco Ortigas bumaba ng sasakyan at ginamit ang Waze application sa bago niyang iPhone XS Max na bagong bigay ng asawa.

Bahagi ng kuwento ni Miss D sa kanyang Instagram habang naglalakad kasama ang personal assistant, “There was this SUV that swerved from the opposite direction towards me, so I practically jumped to the side of the street and fell flat on my face on the gutter. I fell on my left knee, which tore my favorite pants and

smashed by brand new iPhone XS Max in the bad which my husband gave me a few days ago.”

Hindi naplakahan ni Dina ang SUV at natulala siya sa akalang nabalian siya ng buto. Pero nagpatuloy pa rin siyang naglakad kahit paika-ika at duguan ang tuhod.

Nakarating naman siya sa dental clinic ng dentist at tinulungan siyang gamutin ang sugat at ikinuwento ang nangyari sa kanya. Habang nakaupo sa dentist chair, naiisip pa rin niya ang nasirang cellphone na hindi na mapapalitan dahil aksidente ang rason ng pagkakasira, ‘yung nasirang pants niya at baka magkaroon siya ng peklat sa tuhod at sino ang driver ng SUV na halos mapatay siya.

“Until I stopped and realized I had so many reasons to be thankful for. First I am still alive and se­cond because I finally got my winning smile!”