Dimples nagtatrabaho kahit nasa ospital ang mister

‘The show must go on’

Ni: Rose Garcia

Bumabagyo (hindi lang umuulan) ng biyaya sa Kapamilya actress na si Dimples Romana. Sunod-sunod o halos linggo-linggo ay may bagong endorsement siyang nilo-launch.

Ang latest ngayon, ang Juan Life, isang personal accident insurance na kahit na sino, as in, kahit sino ay can afford dahil sa sobrang mura nito, pero insured na agad ang tao.

Kaya sobrang na-happy raw si Dimples nang alukin siyang maging endorser nito. Na masa talaga ang masasabing cater at puwede rin ipang-regalo ngayong Kapaskuhan.

Sinigurado naman ni Dimples na kahit isa siya sa in-demand celebrity ngayon (na matagal din niyang pinaghirapan bago marating ang popularidad na dinala ng “Kadenang Ginto”), hindi raw talaga inakala pa ni Dimples na mangyayari ang anumang tinatamasa niya sa career.

And it all happened, 16 years after na magpakasal siya at the age of 18 at magkaroon ng dalawang anak.

“Hindi ko talaga in-imagine. Masaya na ‘ko na may trabaho araw-araw. ‘Yun ang pinaka-goal ko. Kasi, as you know, galing din ako sa wala.

“Kumbaga, whatever we have now, pinagtrabahuhan naming maigeng mag-asawa. Naging very patient, hindi kami nagmadali, dahan-dahan and coming from very simple family,” sabi ni Dimples.

Naikuwento nga ni Dimples na ang tatay niya, dating postmaster at namatay sa aneurysm sa edad na 42 lang.

“My mama had to make sure na ma-cover niya ‘yung pangangailangan naming tatlong magkakapatid. Nu’ng namatay si papa, namatay na rin ang kapatid ko, leukemia naman ang kinamatay niya.

“So you can imagine, lumaki ako sa pamilya na survivor. Kaya siguro, ang ganda lang na dahil ‘yun ang background ko, kapag makaramdam ka ng konting luwag sa buhay, ang ganda lang dahil alam mong pinaghirapan mo ‘yun.

“Ako, hindi ko inasahan pero pinagdasal ko na sana Lord, ‘yung lahat ng pinaghihirapan ko ay magkaroon ng bunga, ‘eto na yata ‘yun.”

Inoperahan din nga pala kasabay ng launching niya sa Juan Life ang mister na si Boyet Ahmee sa sleep apnea nito, pero, nagawa raw niyang mapuntahan muna ito at masiguradong maayos na ang operasyon bago siya nag-attend ng press launch.

Eat Bulaga ‘di totoong lilipat sa TV5

Sa March 2020 ay posibleng magsimula nang mapanood ang unang local comedy channel na tatawaging “BuKo” ayon kay Direk Mike Tuviera.

Collaboration ito ng APT Entertainment at Cignal TV. Dito mapapanood muli ang mga maituturing nang classic comedy shows tulad ng “Iskul Bukol”, “LokoMoKoU” at ilan sa mga kilalang “Eat Bulaga” segment but with a new touch.

Nagsanib-puwersa na nga ang APT at Cignal at ginanap ang pirmahan ng kontrata sa Edsa Shangrila Hotel noong Miyerkoles.

“It’s gonna be an entertainment channel but focused on comedy, BuKo channel, Buhay Komedya. Parang name-miss din namin ‘yung may comedy gabi-gabi sa TV.”

Napansin din daw kasi nila na ang mga millennials ngayon ay mahihilig sa throwback.

“Ayaw naming mag-straight rerun lang, parang we want added value.”

Sinigurado naman ni Direk Mike na ang longest running noontime show na “Eat Bulaga” ay mananatiling mapapanood sa Kapuso network.

“Yes, yes po,” nakangiting sabi niya.

Ang kinumpirma niyang mag-e-end na sa GMA ay ang “Sunday PinaSaya” at the last Sunday of December. Pero wala raw itong koneksiyon sa pagko-collab nila sa Cignal.

Inamin naman niya na nalungkot sila na maggu-goodbye na ang “SPS”.

“Malungkot siyempre, kasi pamilya na kami. Almost five years din but we’re very, very thankful to GMA for the opportunity and we’re very, very proud of what we did.

“Kasi, from the beginning po, naging number 1 kami and it became very historic kasi, wala pa pong nakagawa ng ganung genre. Comedy/variety during Sunday noontime.”

Alam naman daw nila na at the end of the day, kontrata pa rin. At tinapos naman daw ng GMA ang contract nila at hindi sila iniwan sa ere.

“Naiintindihan naman po namin ‘yan and we still have other collaboration with them.”