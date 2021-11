Dimples nagpaseksi para kay Jake

Masipag magpo-post ng mga workout photo si Dimples Romana sa Instagram lately. Ayon sa aktres, inspirasyon niya sa weight loss journey ay ang mga “Viral Scandal” co-star niyang sina Jake Cuenca, Miko Raval.

Pinuri si Dimples sa kanyang slim figure kaya kinuwento na rin niya sa “Hotspot” digital show ng ABS-CBN Entertainment na naging goal niya talaga ito dahil alam niyang madalas niyang makakaeksena sina Jake at Miko, na fit na fit daw talaga ang mga katawan.

“Na-pressure ako sa Jake Cuenca-Miko Raval ah. Diyos ko Lord, sabi ko ‘teka lang ha, sandali, fit ‘yung dalawa,’” sabi ni Dimples.

Hindi naman daw naging mahirap para kay Dimples na humugot ng inspirasyon para maging sexy dahil alam niyang mas magagampanan niya nang maayos ang karakter niya bilang Kakay Sikat, na nanay ng karakter ni Charlie Dizon.

“I actually feel very comfortable, I love my body whether I go thick or thin. Everybody knows this of me. Feeling ko talaga ‘GGSS’ ako kahit tumaba ako, pumayat ako, I don’t really mind. It’s just that sa trabaho namin, may mga pagkakataong kinakailangan mong mas maging manipis, mas maging thicker. It really depends,” paliwanag ng aktres. (Dondon Sermino)