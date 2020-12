Dimples lalong yumaman sa pandemya

Kung tama ang obserbasyon namin, kung sa Kapuso network, ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards ang patuloy ang mga raket at blessing kahit may pandemic, mukhang sa Kapamilya stars, isa si Dimples Romana sa bongga pa rin project and endorsements wise.

Pino-post ni Dimples kapag meron silang mag-asawa na bagong acquire na property. Medyo na-lost count na ako kung pang-ilan na ang bago nilang property.

Na kahit may pandemic, sige lang ito sa pagbili ng mga bagong lupain o farm. Yung bago niyang property, isinama niya ang kanyang bff na si Angel Locsin at fiancee nito na si Neil Arce at iba pang kaibigan.

Sey niya, “Eto yung pinaka-latest namin sa property investment/baby ng aming pamilya. A new home away from home for us. We bring the kids here with our closest and new family friends to breathe in fresh air, experience open space and go back to basics of just telling stories, enjoying sunsets, seeing double rainbows and being with people you love.

Mukhang from house, condo, farm, resort na ang bagong property ng mag-asawa.

Kamakailan lang din, nasa Boracay si Dimples kasama ang buong pamilya at tinatawag niyang “team” na karamihan ay mga Star Magic staff na obviously, treat ng actress sa mga ito.

Chika ng mga basher:

Mendiola, Manzano pinagkakitaan ‘engagement’

Ang daming bashers ni Jessy Mendiola. What it is really with Jessy na parang kahit anong gawin ng tao.

‘Yung engagement news niya sa boyfriend na si Luis Manzano ay dapat happy lang, pero ang dami pa rin na namba-bash sa part niya. Kinailangan pa ni Jessy na mag-vlog para lang mag-explain sa issue ng engagement ring niya.

To make the story short, dalawang jewelry company ang nagsasabing design ng ganito ang ring niya. Na hindi pa man nagpu-proposed si Luis sa kanya, nakita na niya ang ring. Kaibigan daw niya ang may ari ng jewelry shop na unang pinagawan ni Luis, pero na-shock daw siya nang ipakita sa kanya. That time raw, break or cool-off sila.

Nadadawit din ang pangalan ni Ynna Asistio na diumano’y kaibigan din ng jewelry owner na kaibigan ni Jessy. May IG stories kasi ito na iniisip ng mga netizens, si Jessy ang tinutukoy.

Binasa namin ang mga comments sa ginawang vlog ni Jessy, ang daming nega comments. May nagsabing kesyo pinagkakitaan pa raw (dahil monetized ang YouTube vlog), “daming arte” at kung ano pa.

Para naman sa iba, ang “petty” raw nang ipinaglalaban.

Eh, to each his own. Pwede rin naman kasing ganun ka-importante kay Jessy ang moment at engagement ring niya, considering na ang balita nga, umabot daw ng 5 milyon ito.