Dimaunahan kumpiyansa pa rin sa Blackwater

NANINIWALA si Blackwater coach Aris Dimaunahan na makakaahon pa ang Elite sa hinaharap na matin­ding hamon sa kabila ng mga biglaang pagbabago sa komposisyon ng koponan sa 44th PBA Governor’s Cup 2019-2020 eliminations .

Kinukunsidera ni Dimaunahan na isang malaking hamon ang desisyon ng pamunuan ng Elite na pagpapalit ng mga manlalaro habang kasalukuyang ginaganap ang ikatlo at huling komperensiya ng liga dahil na rin sa asam na mas mapalakas pa ang team.

“It’s always a process,” ani Dimaunahan nitong Linggo. “Part of the challenge is how well and quickly we could have the new guys adapt to our system.”

Pinagpalit ng Elite ang isa sa inaasahang si Mike DiGregorio kay Bryan Heruela sa TNT bago mu­ling nagdesisyon na i-swap sina Allein Maliksi at Ray Mark Jose para kina Mike Tolomia at KG Canaleta sa Meralco Bolts kasama ng 2020 at 2022 second round picks.

Tanging hangad ni Dimaunahan na maipakita ng kanyang mga manlalaro ang kanilang kahusayan kahit na nakuha ng ibang koponan ang kanilang mga inaasahang kasamahan.

“Oo nga eh so ngayon knockout games na lahat remaining laro namin. Pero kelangan sa Ginebra muna kami mag-focus.” (Lito Oredo)