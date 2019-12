Dillinger susuklian ang tiwala ng Gins

Finals Game 1 sa Enero 7, 2020:

(Smart Araneta Coliseum)

7:00pm – Ginebra vs Meralco

WEIRD sa pakiramdam ni Jared Dillinger ang Finals ng PBA Governors Cup.

Haharapin niya ang dating team na Meralco sa best-of-seven series umpisa sa Jan. 7 sa Smart Araneta Coliseum.

Anim na taon din siya sa Bolts tapos mai-trade mula TNT noong 2013. Nitong June, pumirma siya sa Ginebra bilang unrestricted free agent.

Nagpapagaling pa siya mula quad injury noon, at nitong dulo ng season-ending confe­rence na lang nakabalik – hindi pa nga 100 percent.

Magkasunod na taong sumampa sa finals ng Govs Cup ang Meralco noong 2016 at 2017, dalawang beses silang kinalos ng Ginebra.

Parehong nawala sa championship round ang Bolts at Gin Kings noong nakaraang taon, nakabalik ngayon para sindihan ang Book 3 ng karibalan.

Sa pagkakataong ito, tinginan na lang sina Dillinger at dating team.

Mula sa kabilang dulo ng bench, tanaw niya sa kabila ang dating mga kasamahan.

“It’s funny how life works, you know,” pahayag ni Dillnger. “I can’t be more excited to be on Ginebra, to be with San Miguel Corporation. They gave me the opportunity, they gave me the chance and I’m gonna repay that back.” (Vladi ­Eduarte)