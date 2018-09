Dili na kamo motago – Duterte sa mga undocumented nga OFW sa Jordan

Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte ni King Abdullah sa Jordan nga kahatagan ug amnestiya ang mga undocumented nga mga overseas Filipino worker (OFW) sa ilang nasud.

Sa iyang pag-atubang sa Filipino community sa wala pa siya mopauli sa Pilipinas, matud sa Presidente nga dugay na silang nag-estorya ni King Abdullah kabahin sa mga undocumented nga trabahanting Pinoy sa Jordan.

Pabalikon niya si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa Jordan aron tarungon ang status kanila.

“I will send Secretary Cayetano to fix this thing and baka maayos. Alam niyo kung bakit? Wala kayo dapat taguan ‘pag sinabi nilang lumabas kayo. Because the King, his majesty is a man of his words. Totoo talaga,” matud sa Duterte.

Gidayeg sa Presidente si King Abdullah tungod kay maayo kining tawo ug nakita niini ang iyang kaayo.

“Si King Abdullah, he’s a very good guy. Ano siya sincere. So I have nothing but praises for him . He has a human soul. Kaya matagal kaming nag-usap about you, kayong lahat, pati yung undocumented dito,” dugang sa Presidente.