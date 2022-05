DILG werpa mananaig sa PNP chief

Dadaan sa masusing pagbusisi ni Pangulong Rodrigo ang listahang isinumite sa kanya para pagpilian ng magiging susunod na hepe ng Philippine National Police (PNP).

Inihayag ito ng pangulo sa kanyang Talk to the People kasunod ng nakatakdang pagreretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Dionardo Carlos sa Mayo 8, bisperas ng eleksiyon.

Sa sandali aniyang ma-check niya ang kuwalipikasyon ng mga pagpipilian ay maaari na itong ianunsiyo ni Secretary Año.

“I will review the whole recommendation, pati ‘yong ano ang nagawa nila. ‘Yong the whole of the biodata ng mga contender and history of their previous natrabaho nila sa gobyerno. He must be one with a track record of performance,” dagdag ng Pangulo.

Pipili aniya siya sa mga inirekomenda ni Secretary Año at hindi siya mag-a-appoint ng batay lamang sa kanyang personal na napipisil na iupo sa puwesto. (Aileen Taliping)