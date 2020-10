DILG usec: Ingat sa pangingikil ng impostor

Nagbabala ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa publiko at sa mga lokal na opisyal laban sa mga nagpapanggap na senior official na nag-aalok ng COVID-19 aid kapalit ang pera.

“Pinapayuhan po natin ang ating mga LGUs at ang publiko na mag-ingat sa mga walang hiyang mandurugas na sindikato na nagpapakilalang taga-DILG at nangingikil ng pera kapalit ng umano’y ayuda,” sambit ni DILG spokesperson Usec. Jonathan Malaya.

Aniya, maging ang kanyang pangalan ay ginamit ng mga manloloko para makapangbiktima, “Kailanman ay hindi tayo nanghihingi ng pera sa kahit sinong mayor, vice mayor, o kapitan kapalit ng serbisyo publiko na binibigay ng DILG.”

Dagdag nito, “Kung sinuman sa inyo ang makatanggap ng tawag o texts sa mga taong nagpakilalang ako o sinuman sa mga DILG top officials, magsumbong o makipag-ugnayan po kayo kaagad sa pinakamalapit na police station para mahuli at maparusahan ang mga impostor na ito.”.

Nilinaw ni Malaya na ang pakikipag-usap ng DILG ay sa pamamagitan ng mga official channel nito, at hindi lang via text o tawag. (Riley Cea)