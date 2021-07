DILG tinukuran giyera kontra droga

Isang malaking tagumpay para sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang walang humpay na anti-illegal drug campaign ng administrasyong Duterte.

Ito’t sa kabila ng mga pagbatikos ng mga kritiko sa giyera kontra droga bunsod ng mga nagaganap umanong extrajudicial killing.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nagpopokus lamang ang mga kritiko sa sinasbaing mga EJK upang ilarawan na bigo ang giyera laban sa droga ng pamahalaan.

Gayunman, naniniwala si Malaya na hindi bigo ang drug war ng pamahalaan at sa halip ay naging matagumpay ito.

“’Yong kritiko they focus on the EJK. Ang narrative nila ipakita na it has been a failure. I do not think it is a failure, it has been a tremendous success,” giit ni Malaya sa isang panayam.

Sa kabila nito, aminado naman si Malaya na walang bansa ang nagtagumpay na tuluyang maresolba ang problema sa iligal na droga.

Subalit binigyang-diin nito na ang mahalaga ay kontrolado ang problema at napigilang lumala pa.

“Wala pa namang bansa na nag-solve ng drug problem completely. Kahit ang US, despite its resources, hindi naman talaga nauubos ‘yan. Ang importante po you keep it at bay,” dagdag pa ni Malaya. (Dolly Cabreza)