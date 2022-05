DILG survey: Maraming pamilya bangkarote sa e-sabong

Isiniwalat kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na “overwhelming” o napakaraming bilang ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa e-sabong operation dahil na rin sa perwisyong dulot nito sa buhay ng mga pamilya.

Una nang sinabi ng pangulo na inatasan niya ang Department of the Interior and Local Government (DILG) para magsagawa ng masusing pag-aaral tungkol sa mga epekto ng e-sabong sa bansa.

Kamakailan ay nagpasya ang pangulo na ipatigil ang e-sabong operation batay sa naging rekomendasyon ng DILG.

Ayon kay Pangulong Duterte, nakumpirma sa survey ng DILG na maraming pamilya ang naghirap dahil sa e-sabong.

“Overwhelming. Three out of something, talagang overwhelming na ayaw ng Pilipino. So, hininto ko,” sabi ng Pangulo sa panayam sa kanya ni Pastor Pastor Apollo Quiboloy.

Nauna rito ay dinepensahan ni Duterte ang e-sabong dahil nagpapasok aniya ito ng P640 milyon kada buwan sa gobyerno. (Prince Golez)