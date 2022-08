DILG sa PNP: Ilabas numero ng mga krimen

Aasahan ang mas maraming pulis sa mga lansangan at mga pampublikong lugar sa bansa sa mga susunod na araw.

Ito ang inihayag ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos sa press briefing sa Malacañang bunsod ng tumataas na insidente ng krimen sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa tulad ng mga pagpatay, kidnapping at rape.

Sinabi ni Abalos na mayroon na siyang naunang direktiba sa liderato ng Philippine National Police (PNP) na paigtingin ang police visibility upang mapigilan ang pagdami ng insidente ng krimen.

“Ito lang ma-assure ko ito sa ating mga kababayan. Ang unang utos ko sa PNP is police visibility. Importante dito, lahat ng pulisdapat nasa labas ng kalye,” ani Abalos.

Sinabi ng kalihim na kakausapin niya ang hepe ng PNP at gusto niyang makita ang mga tunay na numero dahil mayroong impormasyon na ang iba dito ay gawa-gawa o kaya ay recycled at pinapalitaw na bagong insidente.

Hihintayin aniya nito ang report ng eksaktong bilang ng kaso mula sa PNP bago ito magsalita sa isyu.

“I had a talk with the new PNP chief, I asked him to give a report to me, I just want to make sure that anong tama nito, are these true, are these fictitious so that maireport natin kaagad ito sa publiko. ‘Yong nakikita kasi na kumakalat, he gave me numbers, at sinasabi niya sa akin there were some that about years ago, months ago, nire-rehash daw, etc. What is importan is we get the numbers and let’s hear it straight from the PNP,” dagdag ni Abalos.

Sinabi ng kalihim na kakausapin din niya ang mga punong barangay na tumulong sa mga pulis para mahadlangan ang pagtaas ng krimen sa bansa.

“Kailangan din i-multiply ‘yong factor dito which is the barangay, kaya ‘yong mga BADAC natin, ‘yong peace and order council, kakausapin ko ‘yong mga barangay captain. Magtutulungan tayo rito. Ang mga pulis, ang mga barangay, lahat ito huwag kayong mag-alala rito. We will give you the real numbers here, papupuntahin ko and expect more police visibility,” wika ni Abalos. (Aileen Taliping)