DILG pinababasura face shield sa IATF

Ipababasura na ng Department of the Interior and Local Government (DILG)sa Inter-Agency Task Force (IATF) na nangangsiwa sa COVID-19 response, ang paggamit pa ng face shields ng mga indibidwal na lalabas sa kanilang mga tahanan.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, hihimukin umano ni Interior Secretary Eduardo Año ang IATF na luwagan o ibasura na ang regulasyon sa pagsusuot ng face shield sa kanilang gagawing pagpupulong sa susunod na Linggo.

“We support na paluwagin na iyong polisiya natin sa paggamit ng face shield… we will recommend to the IATF na dahan-dahan na natin tanggalin iyong face shield as a requirement, except of course, iyong hospital setting,” ayon kay Malaya sa televised public briefing.

“Hospitals are a high risk environment. At the end of the day, it will be the decision of the IATF,” dagdag pa ng opisyal ng DILG.

Una rito, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong September, na hindi na kailangan pa ang pagsusuot ng face shield sa mga open spaces at maaari lamang itong ipatupad sa tatlong Cs at ito ay ang closed spaces, crowded places, at close-contact na mga lugar. (Dolly Cabreza)