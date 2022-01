DILG: Mga pulis ipapakalat pa vs terorista

MAGDADAGDAG-puwersa ng kapulisan ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette upang masiguro ang kaligtasan ng mga “responders” dahil sa mga pag-atake at pagsasamantala sa sitwasyon ng mga komunistang-terorista.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa unang ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa 2022 nitong Lunes, sinabi ng opisyal na ang mga pag-atake ng New People’s Army (NPA) sa gitna ng super typhoon Odette ay hindi na katanggap-tanggap.

“Lesson learned from this ay magdeploy tayo ng mas dagdag pang kapulisan para maprotektahan naman natin ang mga taga LGU (local government unit). We will do what we can to ensure their safety,” pahayag ni Malaya.

Dagdag pa niya na sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga nasalanta ay mayroon pa tayong “mga kababayan di alintanang pumatay ng mga sundalo at mga sibilyan”, bago at habang rumaragasa ang super typhoon na Odette.

“Di na katanggap-tanggap ang kanilang walang awang pagpaslang sa ating mga kababayang binayo ng bagyo at apektado ng kalamidad,” ani Malaya.

Subalit, hindi raw matitigil ng mga ganitong mga pangyayari ang pagmamalasakit ng ating pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo upang makabangon silang muli.

“Makakaasa po ang ating mga kababayan, na hindi titigil ang ating pamahalaan sa mga bayan na ngayon ay nasa disaster recovery and rehabilitation phase na mula sa typhoon Odette,” dagdag pa ni Malaya.