DILG: Mga Pinoy turuan sa pagpapabakuna

Giniit ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Epimaco Densing III, na hindi naman kailangang pilitin ang ayaw magpabakuna at responsibilidad ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan na ipaalam ang kahalagahan ng pagpapabakuna at kanilang karapatan na pumili ng brand ng bakuna na gusto nila.

Nananawagan din ito sa mga local government unit na ipaalam sa kanilang nasasakupan ang kahalagahan ng bakuha para mapawi ang alinlangan ng mamamayan sa ilalaang bakuna ng pamahalaan kontra COVID-19.

Ayon kay Interior Undersecretary Epimaco Densing III, kailangang ipaalam sa mga tao ang importansya ng bakuna at mabura ang mga kumakalat na maling impormasyon kaugnay sa vaccination program.

“Right now, marami hong fake news na lumalabas at ‘pag ‘di natin ‘to na-verify at na-explain sa ating kababayan, maaaring mawalan ng kumpiyansa ang ating mga kababayan,” ayon kay Densing. (Vick Aquino)