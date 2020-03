DILG: Manggagawa na nakatira sa labas ng Metro puwedeng pumasok basta may ID

NILINAW ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na ang mga nagtatrabaho sa Metro Manila na nakatira sa karatig lalawigan ay papayagang pumasok ng rehiyon basta’t magpakita ng identification card (ID).

Ito ang sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año, matapos ang ginawa nitong paglilinaw sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin ang land, domestic air at sea travel papasok ng Matro Manila bilang parte ng isinasagawang community quarantine measures dahil sa pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Lilinawin ko lang sa mga nagtatrabaho. Kasama dito sa kautusan na papayagan ‘yung mga nagtatrabaho na pumasok provided lang na meron silang ID, merong silang magpapatunay na talagang ang work nila ay dito sa Manila. Kasi supposedly sana talagang gagayahin sana natin ‘yung ibang bansa like China na total lockdown pero siyempre we also have to consider ‘yung mga nagtatrabaho na mga kababayan natin lalo na ‘yung mga ordinaryong trabahador,” saad ni Año sa radio interview Huwebes ng gabi.

Magtutulungan ang Philippine National ­Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa mga checkpoints sa mga entry at exit points sa Metro Manila.

Sa kaugnay na report, ilang kapulisan ang nagsisimula na umanong maglagay ng mga ­barrier sa mga itatalagang checkpoint lalo na sa mga exit at entry point sa Metro Manila.

Makikipag-coordinate naman ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga pribadong kompanya sa posibleng work hours adjustments upang mabawasan umano ang paglabas at pagpasok sa Metro Manila.

“Basta related sa work, business, okay ‘yan kasi ‘yan ‘yung ipinaglaban ng mga economic cluster natin sina Secretary Lopez (Department of Trade and Industry secretary Ramon Lopez), Secretary Dominguez (Finance Secretary Carlos Dominguez III), ‘yan talaga ‘yung kanilang dapat ay hindi ma-hamper ‘yung pagtatrabaho ng mga tao,” pahayag ni Año.

Hindi rin sakop ng travel ban ang may sakit na nagpapagamot sa Metro Manila.

Sa ngayon ay patuloy naman ang pagpupulong ng Inter-Agency Task Force for the Management Emerging Infectious Disease (IATF-MEID) upang makapagpalabas ng pinal na ­guidelines para sa implimentasyon ng kautusan ng ­Pangulo. (Edwin Balasa)