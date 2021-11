DILG malupit sa ayaw paturok, walang ayuda – Drilon

Mariing tinutulan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang “no vax, no subsidy” para sa 4.4 milyong benipisaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Sabi ni Drilon, ang panukalang ito ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatao at walang kabuluhan.

“It pains me to see a government that has shown nothing but a total callous disregard for the vulnerable sector of our society. It is yet another display of the government’s callousness,” sabi ni Drilon.

“It only shows that the DILG is detached from reality and unaware of the real plight of the poor,” dagdag nito.

Ayon kay Drilon, dapat bawiin ng DILG ang kanilang panukala kasabay ng panawagan sa Department of Social Welfare and Development, ang lead agency ng programa, na protektahan ang kapakapanan ng mga benipisaryo ng 4Ps.

Sabi ni Drilon, ang pagbabakuna ay hindi bahagi ng kondisyon na dapat sundin ng mga benepisaryo bago makatanggal ng tulong. (Dindo Matining)