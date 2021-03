DILG kinalampag mga pulis, barangay

Inatasan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang Philippine National Police (PNP) at mga pamahalaang lokal partikular ang mga barangay para istriktong ipatupad ang mga health protocol laban sa COVID-19 sa National Capital Region, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna.

“Kailangan nating maghigpit dahil tumaas na naman ang mga COVID-19 cases. Mass gatherings put the people, their families and communities at risk of contracting the virus,” ayon kay DILG Officer-In-Charge Bernado Florece Jr.

Iginiit pa nito na dapat magpakalat ng mga tauhan ang mga pamahalaang lokal at pulisya para masiguro na nasusunod ang mga ipinag-uutos ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para maawat ang pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.