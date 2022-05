DILG kay Abalos: CCTV, body cam ituloy

IMINUNGKAHI ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Epimaco Densing III sa susunod na administrasyon na ipagpatuloy ang mga proyekto na makatutulong sa pagtiyak ng kaligtasan at karapatan ng publiko.

Tinukoy ni Densing ang Safe Philippines Program para sa pagkakabit ng closed-circuit television (CCTV) came­ra at pinalawak na paggamit ng body camera sa police operations.

Pinakamalaki aniya itong kontrata na hindi na natuloy dahil naantala ang pondo. Nasimulan ang pagbili ng mga body camera noong nakaraang taon sa ilalim ng pamumuno ni dating PNP chief General Guillermo Eleazar.

Gayunman, may ilang mga pulis pa ang hanggang sa ngayon ay wala pang natatanggap na body camera.

“I think the body cam is the most important project or program that should be installed in the next administration. Isa-suggest din po natin ‘yan sa susunod na administrasyon kung puwede ipagpatuloy at palawigin ang paggamit ng body cam ng ating mga kapulisan,” dagdag ni Densing. (Dolly Cabreza)