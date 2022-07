DILG: Jail congestion rate ng BJMP bumagsak na sa 300%

Iniulat ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. na bumagsak na sa mahigit 300% ang congestion rate sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Sa press conference kahapon, sinabi ni Abalos na mula sa dating 612% noong 2017, nasa 387% na ang jail congestion rate hanggang noong Hunyo 2022.

Plano pa rin aniya niya na ikutin ang bansa at alamin ang lagay ng mga bilanggo upang matiyak na mayroon silang ‘humane environment’.

Nais din niya na maglagay ng mga CCTV sa pasilyo ng mga pasilidad para sa proteksiyon ng mga persons deprived of liberty (PDL) at ng mga police officer. (Dolly Cabreza)