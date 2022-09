DILG ikakandado mga POGO na dawit sa krimen

Nagbanta si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr. na ipasasara niya ang operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) na mapatutunayang sangkot sa krimen at iba pang ilegal na gawain sa bansa.

Kasunod ito ng pagkakaligtas ng Philippine National Police-Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) sa 42 Chinese national na ikinulong sa loob ng isang establisimyento ng POGO sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkoles.

Dahil dito, nakipag-ugnayan ang DILG sa Chinese Embassy, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) na namamahala sa POGO industry, at mga kinatawan nito sa bansa para bumuo ng sistema sa hanay ng mga gaming operator.

Ani Abalos, isang prangkisa ang POGO kaya dapat na may sistema ang operasyon nito. Nais din niya na magsumite ang mga ito ng listahan ng kanilang empleyado, kabilang ang mga hindi na nagtatrabaho sa kanila.

Nauna nang iprinisinta ni Abalos ang suspek na si Chen Yi Bien alyas ‘Ayi’, 33-anyos at human resource manager ng Lucky South 99 na sangkot umano sa pagdukot sa 42 dayuhan.

Idiniin ni Abalos na sakaling mapatunayan na may kinalaman ang pamunuan ng POGO sa nangyari, hindi lang niya aniya ipasasara ang POGO kundi ipakukulong din niya ang operator at sinumang kasabwat nito. (Edwin Balasa)