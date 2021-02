DILG ihihirit pagluwag ng COVID test, biyahe

IREREKOMENDA ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na ibasura ang travel authority at mga medical certificate na kinakailangan ng biyahero upang mabalanse umano ang mga travel protocol sa bansa.

“Ang gusto na namin tanggalin ‘yong travel authority at local health certificate kasi medyo irrelevant na. ‘Yong mga kapulisan natin halimbawa instead na peace and order ang kanilang focus, karamihan na nasa presinto nag-i-issue na lang ng travel authority,” ani DILG Usec. Epimaco Densing III nang tanungin kung may balak ba ang ahensyang pag-isahin ang mga travel protocol sa bansa.

Aniya, wala na ring mahalagang papel na ginagampa­nan ang mga health certificate dahil maaari namang magpositibo sa COVID-19 ang holder nito matapos itong iisyu.

“Pangalawa, ‘yong city health certificate hindi na relevant kasi kukuha ako ng health certificate tapos after three days pa ako magbiyahe wala na siyang relevance din dahil maaaring magkaroon ako ng COVID-19 along the way,” paliwanag ni Densing.

Sinabi pa ni Densing na pag-uusapan pa ng mga opisyal ang balak na pag-iisa ng mga health protocol sa bansa.

“May kalituhan pero dahil may government at IATF [Inter Agency Task Force] policy na kailangang dahan-dahan para makagalaw for purposes of tourism, kailangan mayroong common protocols,” dagdag nito. (Vienne Angeles)