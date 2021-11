DILG hugas-kamay sa ‘no bakuna, walang ayuda’

Hugas-kamay ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa panukalang pagpatutupad ng “no vaccine, no subsidy” scheme para sa mga mahihirap na pamilya na tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng pamahalaan at inginuso ang mga local government unit (LGU) ang umano’y may pakana nito.

“Let me just emphasize, it’s not just the DILG that is proposing this,” paglilinaw ni Interior Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya sa isang panayam.

Ang aksiyon ng DILG ay makaraang batikusin ang panukala na umano’y walang kabuluhang pagwawalang-bahala sa mga maralita at dapat umanong insentibo ang ialok ng pamahalaan sa ‘immunization program’ at hindi kaparusahan.

Binigyang-diin ni Malaya, sa nakaraang pagpupulong nila sa LGUs, kabilang ang nasa mga lalawigan, ang mga local chief executive umano ang nagbigay ng ideya na huwag ibigay ang tinatanggap na ayuda ng mga beneficiary ng 4Ps na tatangging magpabakuna o wala pang bakuna kontra COVID-19.

Aniya, nais at handa naman umano ang mga LGU na matugunan ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nag-atas sa DILG na parusahan ang mga lokalidad na mabibigong maabot ang kanilang target sa pagbabakuna.

“The president told the DILG to sanction the mayors who will be slow or underperforming based on the targets the NVOC (National Vaccine Operations Center) has given to them,” ani Malaya.

“Sagot naman nila sa amin, ‘sir ok kaming magcomply pero tulungan ninyo naman kami, let’s have a scheme where it will be a disincentive, ma-withhold ang kanilang subsidy kung hindi sila magpapabakuna’,” anang opisyal. (Dolly Cabreza)