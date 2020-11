DILG dudurugin illegal logging, quarrying

Inihayag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Sabado na kaisa sila ng Department of the Environment and Natural Resources (DENR) sa crackdown ng mga illegal logging at illegal quarrying activity sa bansa.

Ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ipatatawag ang National Anti-Illegal Logging Task Force para sa isang pagpupulong kasama ang DENR para sa pagpapatupad ng mga bagong estratehiya upang protektahan ang natitira pang mga forest cover at nanganganib na mga habitat sa Pilipinas.

Maliban sa DILG, miyembro rin ng task force ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines.

“I know we are still in a pandemic but this program cannot wait otherwise we are sowing the seeds of our own destruction as a planet. Climate change is here and we have to face it,” pahayag ni Malaya. (IS)