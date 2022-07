DILG binuro P577M COVID fund

Nabigo ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na gamitin ang P577.05 milyong pondo para sa COVID-19 response, batay sa 2021 annual report ng Commission on Audit (COA).

Ayon sa State auditors, nabigo ng DILG sa ilalim ng pamumuno ni dating Secretary Eduardo Año na buo o bahagyang maipa¬tupad ang anti-COVID-19 projects at mga aktibidad, kaya hindi nagastos ang kabuuang P4.038 bilyong alokasyon ng ahensiya.

Sinabi ng COA na bagama’t kumuha ang DILG ng kanilang targeted number ng mga contact tracer, ang pondong inilaan sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act and the General Appropriations Act of 2021 ay hindi ganap na nagamit.

Sa panig naman ng DILG management, ang hindi nagamit na pondo ng central office ay inilaan para sa kukuning karagdagang administrative staff.

“The fund was not utilized since DILG-CO did not hire additional admi¬nistrative staff. Instead, the Department utilized the current personnel complement to assist in its day to day operations,” ayon sa auditors.

Nakasaad din sa report na bagama’t hindi nagamit ang nasabing mga pondo, ang sobra ay ibabalik sa general fund.

Nabatid na ang kopya ng report ay ipinadala sa tanggapan ni Año noong June 28, dalawang araw bago nito lisanin ang kaniyang posisyon at ipinasa na sa kasalukuyang DILG Secretary Benhur Abalos. (Dolly Cabreza)